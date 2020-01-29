29 Янв. 2020 2020-01-29T11:30:04+03:00

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На этой неделе, 28 января из Хабаровска в Москву отправились восемь гвардейцев-спецназовцев. Бойцы собираются за 100 дней преодолеть расстояние в восемь тысяч 942 километра. Стимулом для них послужил пример красноармейцев, которые в 1934-1935 годах за 120 дней преодолели на лыжах и пешком расстояние в восемь тысяч 134 километра.

- Завтра, 30 января, участники патриотической акции прибудут в Биробиджан. Их встретят утром у стелы на въезде в город. Примерное время торжественной встречи 9:30, а в 11:00 в Сквере Победы пройдет митинг. С 11:50 до 13:50 на площади городского Дворца культуры пройдет выставка военной техники, будет работать полевая кухня, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На патриотические мероприятия приглашают жителей и гостей областной столицы. Напомним, в этом году страна отметит 75 лет Великой Победы, 2020 год президент Российской Федерации объявил Годом памяти и славы.

birobidzhansegodnia Участники 100-дневного похода Хабаровск-Москва прибудут в Биробиджан 30 января

ИСТОЧНИК KP.RU