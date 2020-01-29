2020-01-29T12:04:27+03:00
Общество

Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставку

При этом получатель презента заставил пострадавшего написать расписку
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставкуБиробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставкуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Биробиджане за помощью к полицейским обратился 26-летний местный житель. Парень уверял, что у него отобрали игровую приставку. При этом предполагаемый похититель действовал весьма изощренно.

- Со слов самого заявителя фигурант пришел к нему в гости, потом попросил дать ему приставку на три дня. Позже этот же человек потребовал от потерпевшего написать расписку, что тот приставку подарил. При этом знакомый грозился избить молодого хозяина «изъятой» вещи, - рассказали в пресс- службе УМВД России по ЕАО.

Заявитель рассказал, что не хотел рукоприкладства, поэтому написал расписку и гость ушел. Предполагаемого злоумышленника уже задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Приставку у него изъяли. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации проверит детские учреждения Комсомольска
Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставку
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» прибудут в Биробиджан 30 января
В Минобороны России заказали усовершенствованное топливо на заводе Комсомольска
Из Комсомольска-на-Амуре «полетели» запросы на специальный статус города
В Биробиджане аннулировали брак коварного двоеженца
В поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули свет
Коронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защиты
Прохожие в Хабаровске спасли пенсионера и его деньги от налетчика
Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида
В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу