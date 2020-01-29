Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставку

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане за помощью к полицейским обратился 26-летний местный житель. Парень уверял, что у него отобрали игровую приставку. При этом предполагаемый похититель действовал весьма изощренно.

- Со слов самого заявителя фигурант пришел к нему в гости, потом попросил дать ему приставку на три дня. Позже этот же человек потребовал от потерпевшего написать расписку, что тот приставку подарил. При этом знакомый грозился избить молодого хозяина «изъятой» вещи, - рассказали в пресс- службе УМВД России по ЕАО.

Заявитель рассказал, что не хотел рукоприкладства, поэтому написал расписку и гость ушел. Предполагаемого злоумышленника уже задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Приставку у него изъяли. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU