2020-01-29T13:13:13+03:00
Общество

Комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации проверит детские учреждения Комсомольска

Поводом для визита московских специалистов стал случай с детьми, оставленными отцом в аэропорту Шереметьево
Евгения МОЛОТОВА
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Комиссия прибудет в Комсомольск завтра утром. Фото: сайт РЖД.Комиссия прибудет в Комсомольск завтра утром. Фото: сайт РЖД.
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Сегодня в Хабаровск прибыла высокая комиссия из столицы. Цель визита – проверка комсомольских государственных учреждений для детей. Генпрокуратура поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей с неблагополучными семьями. Специалисты проинспектируют их, а также на месте разберутся в обстоятельствах инцидента, с оставленными отцом в аэропорту Шереметьево мальчиками.

- Специалисты прибыли в Хабаровск сегодня днем, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. – Они будут проверять учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таких учреждений в крае более сорока. Однако, на острие атаки попал Комсомольск-на-Амуре. Ожидается, что комиссия посетит и мать, а также других родственников брошенных отцом мальчиков.

Напомним, в минувшее воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту в опасном для жизни и здоровья состоянии. Как сообщали в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. Сама семья из Комсомольска-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает. В понедельник отец мальчиков сам явился к следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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