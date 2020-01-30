Погода в Хабаровске на 30 января 2020 года: днем до -8, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -4-6.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -7 до -9, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -6-8.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -5-7.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -10-12.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -16-18.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -15-17.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -16-18.
ИСТОЧНИК KP.RU