30 Янв. 2020 2020-01-30T00:58:18+03:00

Погода в Хабаровске на 30 января 2020 года: днем до -8, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Биробиджане будет теплой, днем до -4

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -4-6.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -7 до -9, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -5-7.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -10-12.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU