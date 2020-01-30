30 Янв. 2020 2020-01-30T05:45:30+03:00

В деле о взорвавшихся в Комсомольске в военной части ракетах виновных не нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В военной части в Комсомольске-на-Амуре взорвались ракеты на два миллиарда рублей. Происшествие случилось в июле 2017 года, ущерб тогда оценили в два миллиарда рублей, уничтожено было 197 ракет. Однако виновных в этом происшествии не нашли.

Ранее в Минобороны РФ обращали внимание, что подозреваемого в халатности заместителя командира полка надо приговорить к ограниченной материальной ответственности в 48,1 тысячи рублей. В иске указали, что он бездействовал, зная, что на складе хранились авиационные средства поражения с энергетическими пороховыми двигателями без продленных сроков службы.

В суде доказали, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы АСП. Также выяснилась другая интересная подробность - ракеты с истекшим сроком хранения должны были сдать в арсенал до 25 декабря 2017 года, но истец не доказал, что за транспортировку АСП отвечал заместитель командира. В итоге, как сообщили в Следственном комитете, расследование уголовного дела по статье «Халатность» прекратили, так как не нашли причинно-следственной связи между пожаром и действиями замкомандира части.

ИСТОЧНИК KP.RU