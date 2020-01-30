2020-01-30T05:44:24+03:00
Общество

Хабаровских врачей переодели в защитные костюмы из-за коронавируса

Это необходимая мера безопасности на случай, если пациент окажется зараженным
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровских врачей переодели в защитные костюмы из-за коронавируса ФОТО: Минздрав Хабаровского краяХабаровских врачей переодели в защитные костюмы из-за коронавируса ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Хабаровские врачи переоделись в защитные костюмы. Это необходимая мера безопасности на случай, если придется работать с пациентами, у которых будут симптомы коронавирусной инфекции. К ней прибегли в рамках исполнения рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека АЮ.

- В первую очередь обращают внимание на пациентов, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по новому коронавирусу. Согласно требованиям с 27 января спецодеждой обеспечивают сотрудников медицинских организаций, включая скорую медицинскую помощь. Это поможет максимально обезопасить пациентов и медицинских работников, - прокомментировали в краевом минздраве.

Напомним также, что в целях безопасности граждан всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализировать в стационар. Жителей края убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При первых признаках заболевания, пожалуйста, обращайтесь за медицинской помощью в лечебные организации, не занимайтесь самолечением. Среди симптомов респираторной инфекции повышенная температура тела, сухой кашель, сдавленность в груди, одышка. Напомним, в регионе работает «горячая линия» по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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