В Хабаровске закрыли на карантин школу №10

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:43:00+03:00

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В Хабаровске с 28 января закрыли на карантин по ОРВИ школу №10, а с 30 января планируют приостановить занятия в школе №24. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За прошедшую неделю в городские поликлиники с признаками простуды обратились три тысячи 591 человек, из них две тысячи 603 – это дети. Отметим, что в краевой столице пока уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 23 процента. Карантин решили ввести в связи с тем, что среди заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями большинство - это школьники и дошколята.

Предполагается, что в школе №10 карантин продлится до 3, а в школе №24 – до 5 февраля. По одному-двум классам из-за ОРВИ отправили домой учеников школ №№ 68 и 80 и лицея «Ступени». На карантин закрыли по одной группе в детских садах №№ 14 и 140. Временно не принимают малышей и в одной группе садика №197, где выявили случаи заболевания внебольничной пневмонией.

Жителей города убедительно просят в целях профилактики чаще мыть руки, по возможности избегать мест с массовым скоплением людей, не находиться подолгу в закрытых непроветриваемых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU