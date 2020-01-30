Супругов в Комсомольске осудили за «рыбное» экологическое преступление

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:41:38+03:00

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Супругов в Комсомольске-на-Амуре уличили в экологическом преступлении. Из материалов уголовного дела следует, что 56-летний мужчина и его 57-летняя супруга организовали свой маленький незаконный бизнес. Идея была проста – скупать у браконьеров икру и рыбу, а потом перепродавали продукцию и получать с этого свою небольшую прибыль. Однако все пошло прахом, когда в один прекрасный день их остановили автоинспекторы.

- В октябре 2018 года в районе села Селихино машину остановили для проверки. Выяснилось, что осужденные на машине «УАЗ» перевозили 390 полимерных поллитровых контейнеров с икрой рыб осетровых видов из села Софийск Ульчского района в Хабаровский район, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже у супругов во время обыска по месту жительства в селе Софийск нашли и изъяли еще 180 килограммов икры рыб осетровых видов и 850 килограммов рыбы осетровых видов. За незаконный оборот особо ценных видов рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, супругов осудили. В качестве наказаниям им назначили три с половиной года лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU