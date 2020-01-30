30 Янв. 2020 2020-01-30T05:40:22+03:00

В Еврейской автономии все спокойно: коронавируса в регионе пока нет Фото: Правительство ЕАО

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В Еврейской автономии на сегодняшний день пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако в регионе уже предприняли меры на случай, если такая ситуация все-таки произойдет. Одна из них – это закрытие границы. Так, пункты пропуска в Нижнеленинском и Амурзете закрыли до 1 февраля. Правительство ЕАО также обратилось к федеральным властям с просьбой продлить приостановку их работы до 8 февраля.

- В ближайшее время мы получим письменный ответ. По предварительной информации, наша просьба будет удовлетворена, - рассказал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.

Основное внимание уделяют тем, кто первыми контактируют с людьми, прибывающими из-за границы. В целях безопасности уже закупили дополнительно бесконтактное оборудование. В инфекционной больнице и ряде резервных медицинских учреждений готовы принять необходимое количество больных или тех, у кого есть подозрение на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU