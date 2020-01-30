30 Янв. 2020 2020-01-30T05:39:01+03:00

Посреди зимы во дворе дома в Комсомольске появилось «коммунальное» озеро Фото: Социальные сети

Пока известно, что вода стеклась из поврежденного водопровода

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В Комсомольске-на-Амуре 30 января случилось второе за год коммунальное происшествие. Ранее сообщалось, что после Нового года, 3 января, почти полтора часа фонтаном хлестала вода из пробитого магистрального водовода. Из-за этого пять центральных улиц города Юности оказались залиты водой и превратились в каток.

- В этот раз комсомольчанам пришлось наблюдать «коммунальное» озеро. Это неприродное явление появилось из-за порыва на водоводе во дворе дома на улице Дикопольцева, 23. На землю вытекла холодная вода. Сейчас на месте происшествия работает техника, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что по оперативным данным водоснабжение в домах и учреждениях подается в обычном режиме. Сообщают, что коммунальную аварию устранят в течение этого дня, ориентировочно к вечеру.

Посреди зимы во дворе дома в Комсомольске появилось коммунальное озеро.Автор: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU