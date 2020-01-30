2020-01-30T05:37:53+03:00
Политика

Олег Ожегов покинул правительство Хабаровского края

Он возглавлял региональное министерство имущественных отношений меньше года
Александр ШТААЛЬ
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Олег Ожегов покинул правительство Хабаровского краяОлег Ожегов покинул правительство Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Правительство Хабаровского края покинул Олег Ожегов. Напомним, с апреля 2019 года он возглавлял региональное министерство имущественных отношений. О его увольнении сообщили в пресс- службе краевого правительства.

- Решение об увольнении было принято им лично, по личным мотивам и обстоятельствам. Глава края подписал его заявление об уходе. Исполнять обязанности уволившегося министра будет Павел Белонович, - говорится в официальном сообщении правительства.

Напомним, карьера госслужащего у Олега Ожегова началась в 2002 году. В его послужном списке различные должности, связанные с вопросами земельных отношений. Он работал в администрации Хабаровска, правительстве края и министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

К слову, ранее стало известно о других кадровых перестановках в правительстве - упразднили должность первого заместителя председателя правительства края - министра финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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