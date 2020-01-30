2020-01-30T05:36:50+03:00
Недвижимость

В квартирах в Биробиджане немного похолодает и не будет воды

Неудобства связаны с производственной необходимостью
Александр ШТААЛЬ
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В квартирах в Биробиджане немного похолодает и не будет водыВ квартирах в Биробиджане немного похолодает и не будет водыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В микрорайоне «Сопка» в Биробиджане 30 января приостановят подачу тепла, а также горячей воды. Временные неудобства коммунальщики объясняют производственной необходимостью. По предварительной информации, подачу ресурса ограничат в 9:00. После окончания работ горячую воду и отопление будут подавать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием, не поддавайтесь панике. Работы на водопроводе необходимо выполнить, чтобы в будущем избежать крупных аварий.

Напомним, сегодня утром из-за порыва на водоводе во дворе дома в Комсомольске образовалось озеро. Работы по ликвидации аварии уже идут. По оперативным данным, водоснабжение в домах и учреждениях подается в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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