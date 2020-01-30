2020-01-30T05:35:35+03:00
75 лет Великой Победы

«По крошкам отламывали»: блокадница в Хабаровске рассказала, как ели хлеб в осажденном Ленинграде

Встречу с Ниной Евгеньевной Мидынской организовали во время акции
Александр ШТААЛЬ
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«По крошкам отламывали»: блокадница в Хабаровске рассказала, как ели хлеб в осажденном Ленинграде«По крошкам отламывали»: блокадница в Хабаровске рассказала, как ели хлеб в осажденном ЛенинградеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровске прошла акция «Блокадный хлеб». Ее организаторы и участники преследовали одну простую цель - напомнить людям, преимущественно подрастающему поколению, о подвиге жителей и защитников блокадного Ленинграда. Были среди участников юнармейцы и школьники - дети военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, акцию начали с минуты молчания в память о жителях осажденного города. Для детей провели урок истории, посвященный этому историческому событию. Подростки увидели документальные фильмы и смогли пообщаться с жительницей блокадного Ленинграда, Ниной Евгеньевной Мидынской. Она рассказала о событиях того времени и о суточном пайке жителя блокадного Ленинграда - 125-граммовом кусочке хлеба.

- Хлеб был кислый, мокрый. Когда он был свежим, практически даже не пах. А мы тогда не обращали внимания на его вкус, по крошкам отламывали и подолгу держали во рту, - рассказала блокадница детям.

В конце акции ученикам раздали пакетики с кусочками суточного пайка жителя блокадного Ленинграда. Также для них прозвучали песни военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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