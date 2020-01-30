2020-01-30T05:34:07+03:00
Общество

Фильмы и сериалы в эксклюзивном переводе от «Кураж-Бамбей» увидят хабаровчане в кинотеатре Wink

Новые кинофильмы в рамках проекта будут выходить каждые две недели
Евгения МОЛОТОВА
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Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Фото: пресс-служба "Ростелеком"Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Фото: пресс-служба "Ростелеком"
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CSTB.Telecom&Media 2020 «Ростелеком» и Денис «Кураж-Бамбей» Колесников объявили о старте сотрудничества 29 января. Специально для интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра Wink Денис Колесников переведет и озвучит 20 кинофильмов, найти которые можно будет в специальном именном разделе.

Кроме этого, «Кураж-Бамбей» займется разработкой и реализацией спецпроектов для Wink, а также креативным продвижением сервиса в digital-среде. Так в Wink появятся авторские обзоры фильмов и сериалов от «Кураж-Бамбей», которые будут выходить каждые две недели.

Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Голос и создатель проекта «Кураж-Бамбей», в рамках которого Денис озвучивает и переводит на русский язык художественные и документальные фильмы, сериалы, телевизионные шоу и рекламу. Среди наиболее известных работ Дениса — озвучка сериалов «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Все ненавидят Криса».

- Здорово, что «Ростелеком» предлагает эксклюзивный контент для пользователей Wink, - рассказал Денис «Кураж-Бамбей» Колесников. - В ближайших совместных планах перевод и озвучка популярных комедий «Сорокалетний девственник» и «Соседи на тропе войны», которые можно смотреть веселой компанией, а также настоящая голливудская классика - фильм «Инопланетянин» для семейного просмотра.

В свою очередь, будущее совместное сотрудничество высоко оценили и в «Ростелекоме».

- Наше сотрудничество с Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым имеет много плюсов, - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим. - Мы получили отличного эксперта по комедийным и развлекательным фильмам и сериалам. Он умеет их находить и переводить так, что они не только ничего не теряют в русскоязычной версии, а наоборот — обретают новые смыслы. Кроме того, он так удачно и остроумно адаптирует английские словечки и приговорки, что формирует модные тренды, которые подхватывают все. Его голос знают миллионы. Наконец, он яркий и позитивный человек.

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Фильмы и сериалы в эксклюзивном переводе от «Кураж-Бамбей» увидят хабаровчане в кинотеатре Wink
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