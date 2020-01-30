В ЕАО разбираются в гибели упавшего с третьего этажа коммунальщика

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:54:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии в конце декабря с третьего этажа упал сотрудник коммунальной службы. По эту инциденту уже возбудили и расследуют уголовное дело. По предварительной информации, коммунальщик не прошел специальное обучение для выполнения работ на высоте, но при этом все-таки полез закрывать окно в пустующей квартире со стороны улицы.

- Во время разбирательств выяснилось, что потерпевший выполнял работу без письменного согласия, не пройдя стажировку и соответствующий инструктаж. Когда он закрывал окно, не удержался и упал. От полученных травм скончался. Все это расценили как нарушение требований нормативно-правовых актов в области охраны труда, - рассказали в пресс -службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день этим инцидентом занимаются сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. По уголовному делу проводят следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU