30 Янв. 2020 2020-01-30T06:19:20+03:00

В Хабаровском крае после удара об тягач в иномарке погиб пассажир Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Еще двух пассажиров и водителя с травмами доставили в больницу

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Сегодня, 30 января, в районе имени Лазо произошла жуткая дорожная авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. Он потерял контроль над движением, врезался в грузовой седельный тягач с полуприцепом Freightliner. От удара автомобиль Mazda Demio отбросило на обочину полосы встречного движения.

- Известно, что во время аварии погиб пассажир иномарки, сидевший на заднем сидении. Еще двух пассажиров и водителя с травмами доставили больницу. По факту случившегося проводят проверку, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, машины пока двигаются по одной полосе, движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, дорожной разметки и сигналов светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU