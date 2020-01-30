Хабаровскую ТЭЦ-3 реконструирует АО «ДГК» в рамках инвестпроекта в этом году

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:20:27+03:00

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Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) в рамках инвестиционной программы 2020 года большую часть своих проектов реализует на Хабаровской ТЭЦ-3. Часть из них стартовала в прошлом году и будет завершена в текущем.

Наиболее интересный масштабный проект, который энергетики реализуют в текущем году, это реконструкция пиковой водогрейной котельной. Один из трех ее мазутных котлов переведут на газовое топливо. Это позволит влить новые жизненные силы в котельную, которая обогревает северную часть города еще с 1979 года, то есть до того, как ввели в эксплуатацию ТЭЦ-3.

- Газифицированный водогрейный котел тепопроизводительностью до 180 гигакалорий в час сможет взять на себя часть тепловой нагрузки в зимний период, - комментирует директор ХТЭЦ-3 Сергей Баша. – Это увеличит надежность теплоснабжения потребителей. Оставшиеся два котла останутся в резерве.

На реконструкцию котельной энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 направят 454 миллиона рублей.

Благодаря другому инвестиционному проекту электростанция улучшит свои экологические показатели. Достичь такого эффекта поможет модернизация котельного оборудования энергоблока №1. Энергетики в течение года заменят на оборудовании шесть полей электрофильтров, призванных улавливать угольную пыль. Стоимость проекта оценивают в 62 миллиона рублей.

Более 374 миллионов рублей ТЭЦ-3 затратит на работы по наращиванию золоотвала, начавшиеся в октябре прошлого года. Объем чаши золоотвала в 2020 году составит 850 тысяч кубометров, а, окончательный объем – почти 2 миллиона кубометров. Строительство дамбы высотой 6 метров позволит станции бесперебойно работать в течение нескольких лет.

Еще один ключевой пункт инвестпрограммы - реконструкция второй градирни. Она положительно повлияет на экономичность производственных процессов благодаря применению новых технологий.