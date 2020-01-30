2020-01-30T06:47:30+03:00
Общество

Найденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов

В массиве Кондер нашли залежи платины, родия, иридия и кальцита
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Найденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов ФОТО: Вулканарий КамчаткиНайденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов ФОТО: Вулканарий Камчатки
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось фото вулкана, который находится на территории Хабаровского края. Завораживающее изображение вулканического цирка оказалось имитацией, которую устроила сама природа. Такие интересные образования могут появляться при подъеме каплевидного магматического тела внутри горных пород. Результат этого процесса и запечатлели на массиве Кондер.

- При подъеме магматические массы не дошли до поверхности, застыв на небольшой глубине. Толщи глинистых сланцев при этом вздыбились в виде купола. Со временем эрозия разрушила верхнюю часть купола, придав массиву современный вид, - рассказали в камчатском Вулканариуме.

Отметим также, что возраст этого «вулкана» примерно от 150 до 350 миллионов лет. По сути, он представляет собой кладезь металлов и минералов. На сегодняшний день здесь добывают платину, родий, иридий, кальцит и другие минералы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Найденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов
Хабаровскую ТЭЦ-3 реконструирует АО «ДГК» в рамках инвестпроекта в этом году
В Хабаровском крае после удара об тягач в иномарке погиб пассажир
В ЕАО разбираются в гибели упавшего с третьего этажа коммунальщика
«По крошкам отламывали»: блокадница в Хабаровске рассказала, как ели хлеб в осажденном Ленинграде
Фильмы и сериалы в эксклюзивном переводе от «Кураж-Бамбей» увидят хабаровчане в кинотеатре Wink
В квартирах в Биробиджане немного похолодает и не будет воды
Олег Ожегов покинул правительство Хабаровского края
Посреди зимы во дворе дома в Комсомольске появилось «коммунальное» озеро
В Еврейской автономии все спокойно: коронавируса в регионе пока нет
Супругов в Комсомольске осудили за «рыбное» экологическое преступление
В Хабаровске закрыли на карантин школу №10
Хабаровских врачей переодели в защитные костюмы из-за коронавируса
В деле о взорвавшихся в Комсомольске в военной части ракетах виновных не нашли
Погода в Хабаровске на 30 января 2020 года: днем до -8, без осадков
Комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации проверит детские учреждения Комсомольска
Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставку
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» прибудут в Биробиджан 30 января
В Минобороны России заказали усовершенствованное топливо на заводе Комсомольска
Из Комсомольска-на-Амуре «полетели» запросы на специальный статус города
В Биробиджане аннулировали брак коварного двоеженца
В поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули свет
Коронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защиты
Прохожие в Хабаровске спасли пенсионера и его деньги от налетчика
Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида
В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу