Найденный в Хабаровском крае вулкан оказался кладезью минералов

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:47:30+03:00

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В социальных сетях появилось фото вулкана, который находится на территории Хабаровского края. Завораживающее изображение вулканического цирка оказалось имитацией, которую устроила сама природа. Такие интересные образования могут появляться при подъеме каплевидного магматического тела внутри горных пород. Результат этого процесса и запечатлели на массиве Кондер.

- При подъеме магматические массы не дошли до поверхности, застыв на небольшой глубине. Толщи глинистых сланцев при этом вздыбились в виде купола. Со временем эрозия разрушила верхнюю часть купола, придав массиву современный вид, - рассказали в камчатском Вулканариуме.

Отметим также, что возраст этого «вулкана» примерно от 150 до 350 миллионов лет. По сути, он представляет собой кладезь металлов и минералов. На сегодняшний день здесь добывают платину, родий, иридий, кальцит и другие минералы.

ИСТОЧНИК KP.RU