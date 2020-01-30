В Приморье забраковали колбасу из Хабаровского края

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:41:08+03:00

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В Приморском крае сотрудники регионального Россельхознадзора забраковали колбасу из Хабаровского края. У «Краковской» нашли признаки фальсификации по видовому составу.

- Отбор проб сделали в одном из торговых центров Уссурийска. По итогу исследований выяснилось, что в продукции присутствует не заявленная производителем ДНК курицы, что как раз и расценивается, как свидетельство фальсификации, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Данные о нарушении уже внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Сообщили о нем и в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. В адрес производителя направили письмо о необходимости принять меры в отношении продукции, а также предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU