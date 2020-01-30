В Хабаровске в салоне красоты случился страшный курьез с выручкой

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:10:28+03:00

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В Хабаровске полицейским предстояло разобраться с неприятной ситуацией, которая случилась в салоне красоты. За помощью к ним обратилась владелица организации. Она рассказала, что из кассы исчезли семь тысяч рублей дневной выручки. Информацию стали проверять и вскоре обнаружили того, кто причастен к краже.

- С помощью записи с видеокамеры установили, что предполагаемый похититель – это администратор салона. Молодая хабаровчанка вину отрицать не стала и написала явку с повинной. Она призналась, что похищенные деньги потратила на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, потерпевшая рассказала, что сотрудница и раньше похищала незначительные суммы из кассы, но она не обращалась из-за этого в полицию. В отношении девушки возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок она может угодить в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU