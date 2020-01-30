2020-01-30T12:09:38+03:00
Общество

В Хабаровский край привезут икону преподобного Иосифа Волоцкого

Священное писание доставили из Главного храма Вооруженных Сил РФ
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровский край привезут икону преподобного Иосифа ВолоцкогоВ Хабаровский край привезут икону преподобного Иосифа ВолоцкогоФото: Хабаровская епархия
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В Иннокентьевский храм 2 февраля доставят икону преподобного Иосифа Волоцкого. Святое писание привезут из Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Напомним, каждому виду и роду войск Вооруженных сил устанавливают небесного покровителя. Так поступают после того, как между министром обороны России Сергеем Шойгу и представителями Русской Православной Церкви было достигнуто соглашение. Иосифа Волоцкого с благословения Святейшего Патриарха Кирилла выбрали небесным покровителем войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил России (МТО ВС РФ).

- В Иннокентьевском храме 2 февраля в 9:00 начнется Божественная литургия. После нее верующие пройдут Крестным ходом. В течение всего дня перед священным изображением будут совершаться молебны, которые посетят хабаровские военнослужащие, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии. - Помолиться у иконы в течение всего дня могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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