Комсомольчанина подвела подработка ценою в шесть лет колонии строгого режима

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:56:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске осудили молодого человека из Комсомольска-на-Амуре, которого обвинили в «Покушении на незаконный сбыт наркотиков». Из материалов дела следует, что фигурант с июня 2018 года подрабатывал в ОПГ «курьером-закладчиком». Его так называемый работодатель занимался распространением наркотиков на территории Хабаровского и Приморского краев.

- В обязанности курьера входили переписка через интернет с целью узнать о месте нахождения тайников и времени получения мелкооптовых партий. Он создавал электронные кошельки одноразового использования, куда потребители переводили оплату. Его коллеги расфасовывали наркотик и раскладывали по тайникам, а информацию об их расположении передавали неопределенному кругу приобретателей, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Задержали фигуранта и двух его подельников с поличным в августе 2019 года. Молодой человек вину свою признал, активно помогал в расследовании преступления, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд учел все эти обстоятельства и вынес приговор – лишение свободы на шесть лет. Наказание парень будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU