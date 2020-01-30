Под новые заказники в Хабаровском крае отдадут миллионы гектаров

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:07:06+03:00

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В Хабаровском крае в 2019 году сообщили о том, что в регионе собираются создать новые заказники. На сегодняшний день известно, что охраняемые зоны «Арсеньевский», «Тугурский» и «Майский» создадут до 2024 года. Они охватят в общей сложности больше 1,7 миллиона гектаров территории. Особый статус означает, что на этих землях нельзя будет вести промышленные рубки деревьев, строить крупные объекты, вести деятельность, которая может нанести урон окружающей природе.

- Заказники появятся в бассейнах рек Тугур и Майя в Тугуро-Чумиканском районе, а также на стыке Хабаровского и Амурского районов, где может обитать амурский тигр. При этом документы на заказник «Арсеньевский» могут оформить уже в 2020 году, «Тугурский» и «Майский» появятся в 2022 и 2024 годах соответственно, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для справки:

В будущем заказнике «Арсеньевский» 600 видов сосудистых растений, кедрово-широколиственные и темнохвойные леса, в которых обитает более 27 видов животных. Здесь уже отметились краснокнижные хищники. В создаваемом заказнике «Тугурский» 395 видов сосудистых растений из 210 родов и 52 семейств. Здесь обнаружили 23 вида редких растений и грибов, включенных в Красные книги разных рангов и охраняемых Конвенцией СИТЕС. В заказнике обитает 47 видов млекопитающих, 190 видов птиц, 6 видов земноводных и пресмыкающихся, 22 вида рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU