30 Янв. 2020 2020-01-30T12:05:44+03:00

В Комсомольске приводят в порядок дома в микрорайоне «Таежный» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре в 2020 году продолжат приводить в порядок дома и инженерные коммуникации в бывшем военном городке микрорайона «Таежный». В планах восстановить внутридомовые инженерные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отремонтировать электропроводку, уложить межпанельные швы, навести порядок в подъездах.

- Жилой городок в микрорайоне «Таежный» в министерстве обороны передали муниципалитету в 2017 году. На протяжении многих лет в подведомственных домах не делали ремонт и не благоустраивали территории. После передачи муниципалитету в домах восстановили крыши, в трех многоквартирниках установили новые лифты. На восьми домах укрепили межпанельные швы, сделан ремонт трех подъездов, у шести домов отремонтировали дворы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в мэрии намерены и дальше продолжать ремонтную кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU