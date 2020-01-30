В Хабаровском крае продолжают «сносить» барьеры для инклюзивного образования

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:17:53+03:00

В 2020 году на создание «Доступной среды» потратят больше 16 миллионов рублей

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В Хабаровском крае продолжают создавать безбарьерную среду в учебных заведениях. В 2020 году на эти цели собираются потратить 16,2 миллионов рублей в рамках программы «Доступная среда». В частности условия для инклюзивного обучения будут создавать семи детских садах, одной школе и одной организации дополнительного образования. Учебные заведения находятся в Хабаровске, Аяно-Майском, Николаевском и имени Лазо районах.

- На выделенные деньги оборудуют входные группы зданий, разместят тактильные и звуковые средства передачи информации, оснастят помещения специальным оборудованием, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Часть финансирования потратят на покупку специального оборудования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Его распределят в Хабаровский промышленно-экономический техникум. Также приобретут спортивный инвентарь в Хабаровскую краевую спортивно-адаптивную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU