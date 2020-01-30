2020-01-30T12:04:40+03:00
Спорт

Пловцы Хабаровского края стали мульти-медалистами турнира «Амурские тигрята»

На соревнования съехались больше 200 спортсменов из разных регионов страны
Александр ШТААЛЬ
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Пловцы Хабаровского края стали мульти-медалистами турнира «Амурские тигрята» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяПловцы Хабаровского края стали мульти-медалистами турнира «Амурские тигрята» ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровске прошел Всероссийский турнир по плаванию «Амурские тигрята». На него съехались больше 200 спортсменов. Среди них были участники из Свердловской области, Забайкалья и всего Дальнего Востока. Почетным гостем и судьей турнира стал трехкратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион Европы по плаванию Евгений Садовый.

- В течение трех дней юноши и девушки боролись на победу, разыгрывали медали на дистанциях 50, 100, 200 метров разными стилями плавания, самая протяженная дистанция – 400 метров вольным стилем. Также в программу включили эстафеты, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

По итогу соревнований пловцы из Хабаровского края Александр Ширяев, Ника Желтоухова и Эмилия Зельдман стали мульти-медалистами. По две золотые медали заслужили спортсмены Кирилл Быков, Артем Эрих и Никита Гапонов. Отметим также, что на турнире пловцы установили девять рекордов. Среди отличившихся Александр Ширяев из СШОР «Дельфин», он установил рекорды сразу на трех дистанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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