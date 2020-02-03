2020-02-03T01:53:18+03:00
Общество

Мобильный путеводитель по Шантарским островам выпустят в Комсомольске

Научно-просветительский проект реализуют с помощью гранта Русского географического общества
Евгения МОЛОТОВА
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Уже в этом году виртуальный гид покажет самое интересное на Шантарах. Фото: соцсетиУже в этом году виртуальный гид покажет самое интересное на Шантарах. Фото: соцсети
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Мобильный гид разработали и воплощают в жизнь сотрудники отдела просвещения из комсомольского заповедника «Заповедного Приамурья». В пакет его войдут не только карта архипелага и книги о нем, но и множество иллюстративного и видеоматериала, в том числе и уникального. Приложение представляет собой интерактивную карту водных объектов, к которым дается детальное пояснение. В специальном разделе можно будет найти книги в формате pdf, чтобы в удобный момент скачать их и прочитать. На Шантарских островах Интернета нет, поэтому и приложение должно функционировать в офлайне. В связи с этим было принято решение отказаться от полноценных видеороликов и предоставить только ссылки на них. Планируется, что помимо русского, путеводитель выйдет также на английском и китайском, возможно и на других языках.

- В настоящее время не существует единого ресурса, где на профессиональном уровне собрана база информации о Шантарских острова, - отметила руководитель проекта, начальник отдела просвещения ФГБУ «Заповедное Приамурье» Екатерина Кондратьева. – При этом существует достаточно большой массив недостоверных данных. В свете этого, наше приложение будет полезно в первую очередь туристам, чтобы знать что именно ожидать и когда это можно увидеть. На Шантарах не везде можно высаживаться, или бывает так, что туман не дал увидеть объект во всей красе. Тогда можно открыть мобильное приложение и насладиться. Нужно оно и для туроператоров — не все владеют достоверной информацией об островах. Проект реализуется с помощью гранта Русского географического общества.

Подготовительные работы по введению приложения планируется закончить уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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