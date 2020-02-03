В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят новую школу

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:28:00+03:00

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Радостную новость для жителей района озвучили накануне в пресс-службе администрации Хабаровска - объявлен конкурс на проектирование новой школы, которую оснастят лифтами и реализуют требования безбарьерного доступа, на входе предполагается установить системы идентификации учеников, обеспечить учебное заведение широкополосным доступом к интернету, системами видеонаблюдения, IP-телефонией и прочими благами.

- Заключить муниципальный контракт мы планируем до 20 марта, получение проектной документации с учетом положительной экспертизы - до 20 октября текущего года. Все работы идут в соответствии с разработанным планом-графиком, - рассказал директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук.

Конкурс проводится посредством электронного аукциона, победитель которого должен будет провести ряд инженерных, геодезических, экологических и гидрометеорологических изысканий на территории, где запланировано возвести объект. На строительство четырех- или пятиэтажного учебного заведения, рассчитанного на 1100 человек, выделили 1,5 миллиарда рублей, а цена контракта, который заключат с будущим проектировщиком-победителем - 32 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU