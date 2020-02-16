16 Февр. 2020 2020-02-16T02:32:42+03:00

Погода в Хабаровске на 16 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -6

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -6-8.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -19 до -21, днем от -9 до -11, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -6-8.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -7-9.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -9-11.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -11-13.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU