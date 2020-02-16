2020-02-16T07:03:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя Руси

Митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию уже презентовали дизайн-проект
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя РусиВ Хабаровском крае построят храм в честь крестителя РусиФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Новое строение появится в селе Князе-Волконское. Свое благословение на это святое дело уже дал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Ему уже презентовали дизайн-проект будущего храма.

- Сооружение будет располагаться в самом центре поселка. Поблизости находятся социально значимые объекты, памятник героям ВОВ. К слову, инициатива построить храм шла от местных жителей, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Владыка митрополит совершил молебен после осмотра места будущего строительства. Помолиться вместе с правящим архиереем собралось порядка 200 человек, в том числе военнослужащие военной части 35478. После молебна каждый из присутствующих приложился к мощам и получил на память иконку с благословением владыки Артемия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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