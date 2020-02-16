В Еврейской автономии почти в два раза увеличилась естественная убыль населения

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:32:47+03:00

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В Еврейской автономии естественная убыль населения за год увеличилась почти в два раза. Так, в 2019 году родившихся зарегистрировали одну тысячу 683 человека, умерших – две тысячи 271 человека. Естественных прирост населения составил минус 588 человек. Для сравнения: в 2018 году эти показатели были одна тысяча 879 человек, две тысячи 189 человек соответственно. Естественный прирост составлял минус 310 человек.

- Количество заключенных браков в 2018 и 2019 годах примерно одинаковое – 962 и 956 соответственно. Разводиться в регионе стали реже. Так, в 2018 году расторгли брак 770 пар, а в 2019 году – 627, - констатировали в Хабаровскстате.

Отметим также, что естественная убыль населения увеличилась и в Хабаровском крае. За январь-декабрь 2019 года в регионе родились 14 тысяч 479 человек, умерли 17 тысяч 644 человека. Естественный прирост составил минус три тысячи 165 человек. Увеличивается естественная убыль населения в Магаданской области, где в 2019 году родились одна тысяча 211 человек, а умерли одна тысяча 492 человека. Немного лучше обстоят дела на Чукотке. Там, в 2019 году родились 526 человек, умерли 456, естественный прирост населения составил 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU