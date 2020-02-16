2020-02-16T10:02:07+03:00
75 лет Великой Победы

В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»

Горожанам помогают узнать об участи погибших родственников-фронтовиков
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата». Там работают активисты Хабаровского регионального отделения «Поисковое движение России», которые помогают горожанам узнать об участи погибших родственников-фронтовиков. Это мероприятие в краевой столице проводят уже четвертый раз.

- Горожанам также рассказывают о доступных способах поиска нужной информации. Чтобы обратится в приемную, надо заполнить анкету на разыскиваемого родственника и оставить свои контакты. Поиски будут идти быстрее, если предоставить полные первоначальные данные – дата и место рождения, место проживания разыскиваемого на момент отправления на фронт, сведения о наградах, роде войск и тому подобное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Адреса общественных приемных:

- улица Волочаевская, 1. Общежитие №1 Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания. Режим работы: вторник и четверг с 17:00 до 19:00, телефон 8-924-102-39-15;

- улица Ворошилова, 42. Военный зал детско-юношеского центра «Поиск». Режим работы: понедельник с 11:00 до 18:00, телефон 8-914-415-51-39;

- улица Тургенева, 65Б. Кабинет специалистов Центра патриотического воспитания. Режим работы: вторник и четверг с 15:00 до 19:00, телефон 8-914-150-01-18;

- улица Юности, 32 Гимназия №1. Режим работы: суббота с 13:30 до 16:00, телефон 8-984-282-48-34;

- улица Локомотивная, 12А. Фойе, кабинет № 45 учебного центра РО ДОСААФ России Хабаровского края. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, телефон 8-914-209-13-14.

- улица Гоголя, 21Б, кабинет 105. Краевой центр молодежных инициатив. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, телефон 8-984-290-81-70.

Более подробная информация по телефону председателя Хабаровского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Кобзева Никиты Сергеевича: 8-984-176-00-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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