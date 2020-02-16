2020-02-16T11:18:00+03:00
Общество

В Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волках

Слух о визитах хищников активно распространяется в соцсетях
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волкахВ Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волкахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В социальных сетях распространяется информация о гуляющих по Хабаровску волках. В сообщениях говорится, что зверь отметился в лесопарке в районе памятника «Морякам-Амурцам» в Краснофлотском районе. На месте происшествия побывали сотрудники министерства природных ресурсов края, УМВД России по Хабаровску и КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных». Также присутствовали специалисты комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

- Информацию проверили. Следов пребывания волка не обнаружили. Зато нашли многочисленные нарушения положения об особо охраняемой природной территории местного значения. Так, на территории Парка имени 50-летия СССР некто проводит работы, приводящие к нарушению гидрологического режима территории, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, - рассказали в региональном министерстве природных ресурсов.

Также зафиксировали факты незаконной вырубки и обрезки деревьев, еще здесь люди разводят костры и выгуливают собак. По итогу проверки представителю администрации рекомендовали провести работу по установке аншлагов и разобраться с выявленными нарушениями.

Отметим также, что следы, которые местные жители приняли за волчьи, с большой долей вероятности могут принадлежать волкособу. Это животное гибрид собаки и волка. Сейчас стало модно разводить этих животных в домашних условиях. Как минимум одного представителя данного вида местные жители содержат как раз в этом районе.

Напомним, в заповеднике «Комсомольский» рассказали, как по следам от отличить волка от собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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