2020-02-16T04:01:48+03:00
75 лет Великой Победы

Военные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в Чите

Бойцов встретили военно-патриотической акцией «Все для фронта, все для Победы!»
Александр ШТААЛЬ
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Военные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в ЧитеВоенные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в ЧитеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Бойцы, выполняющие уникальный переход из Хабаровска в Москву, побывали в Чите. В столице Забайкальского края гвардейцев-спецназовцев встретили военно-патриотической акцией «Все для фронта, все для Победы!». Напомним, свой лыжный поход бойцы решили выполнить в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стимулом для них стал подвиг красноармейцев, которые в 1934-1935 годах прошли со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы за 120 дней. Современные герои поставили себе цель пройти от Хабаровска до Москвы за 100 дней.

- В Чите участники похода вместе с представителями городской администрации возложили цветы к Вечному огню в городском парке Победы. В рамках акции «Все для фронта, все для Победы!» провели торжественную церемонию вступления школьников в ряды движения «Юнармия», организовали концерт творческих коллективов города. В городе в этот день работали площадки и экспозиции, желающие попробовали солдатскую кашу на полевой кухне, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Дальше путь бойцов лежит в Улан-Уде – столицу республики Бурятия. Напомним, за время своего похода военные побывают в 17 регионах и в более 740 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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