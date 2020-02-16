В Хабаровском крае спасатели продолжают искать рыбаков, провалившихся с машиной под лед

16 Февр. 2020 2020-02-16T04:52:42+03:00

За два дня обследовали уже шесть тысяч квадратных километров дна реки Амур

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В Хабаровском районе спасатели продолжают искать рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной. Напомним, трагедия случилась 13 февраля в четырех километрах от села Воронежское-3. Рыбаки на трех машинах возвращалась в Хабаровск. Машины съехали с островов и въехали на лед, который водителям показался достаточно прочным, но в итоге проломился. Один мужчина успел спастись, двое не смогли выбраться.

- На месте провала автомобилей под лед сейчас идут поисковые работы. За два дня спасатели уже обследовали шесть тысяч квадратных километров дна реки Амур. На место происшествия доставили необходимое оборудование и провели разведка условий водолазных спусков. Работы осложняются хрупкостью льда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока поиски результатов не дали. Сегодня, 16 февраля 2020 года работы продолжат. К ним привлекли 11 человек и четыре единицы техники. Напомним, по факту исчезновения двух мужчин следователи сейчас проводя проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU