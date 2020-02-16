Выжившая после расстрела под Хабаровском собака возвращается к нормальной жизни

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:15:46+03:00

Пока животное немного дезориентировано, потому что на окружающий мир приходится смотреть только одним глазом

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Душераздирающая история случилась в поселке Некрасовка под Хабаровском. Неизвестный начал стрелять по собаке, бегающей по территории ГСК. Жуткие подробности произошедшего рассказали сотрудники приюта «Милосердие». Они же сообщили, что ранее от рук неизвестного стрелка погиб еще один пес по кличке Марик.

Собаке по кличке Пальма пуля попала в голову, состояние ее было критическим, но все же она выжила. Деньги на лечение собирали всем миром. Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей удалось оплатить лечение собаки в ветклинике. Удалось волонтерам собрать деньги и на платную передержку. Сейчас зоозащитники подыскивают Пальме хозяев.

- Пальма очень добрая, залижет, зацелует любого, пока есть дезориентация, просто надо привыкнуть все видеть одним глазиком. Молодая и скромная девочка. Ей очень нужны добрые и ответственные ручки, - рассказывают в приюте «Милосердие». - По удочерению Пальмы пишите в WhatsApp 8-914-772-95-15.

Также сотрудники приюта пояснили, что на сегодняшний день уже идет расследование по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU