17 Февр. 2020 2020-02-17T01:15:02+03:00

Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков Фото: Ольга КИВА

Прогноз погоды в Биробиджане на 17 февраля: днем до -4, без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -2-4.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -16 до -18, днем от -6 до -8, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино слабый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -7-9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU