2020-02-17T01:15:02+03:00
Общество

Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков

Прогноз погоды в Биробиджане на 17 февраля: днем до -4, без осадков
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадковПрогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -2-4.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -16 до -18, днем от -6 до -8, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино слабый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -7-9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -7-9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -11-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собаки
В Хабаровском крае отметила 95-й день рождения участница Великой Отечественной войны
В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйки
Из Биробиджана в Хабаровск экстренно доставили санрейсом новорожденную
Во дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетами
Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Выжившая после расстрела под Хабаровском собака возвращается к нормальной жизни
В Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волках
В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»
В Еврейской автономии почти в два раза увеличилась естественная убыль населения
В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя Руси
В Комсомольске посетитель кафе лишился одежды, оставленной на стуле
В Хабаровском крае спасатели продолжают искать рыбаков, провалившихся с машиной под лед
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в Чите
Погода в Хабаровске на 16 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Хабаровчанка после застолья едва не лишилась телевизора