2020-02-17T01:42:07+03:00
Общество

Во дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетами

Фотография машины попал в соцсети, вызвав ажиотаж среди пользователей
Александр ШТААЛЬ
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Во дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетамиВо дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетамиФото: Социальные сети
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В Комсомольске-на-Амуре в минувший выходной жителям одного из домов довелось наблюдать странное явление – по двору ехала машина как будто заваленная большими черными пакетами. Фотография иномарки тут же попала в сеть. Рассказа о том, что происходит, не было, поэтому комментаторы стали выдвигать свои версии происходящего.

Одни говорили, что, скорее всего, кто-то переезжает, другие предполагали, что таким образом решили избавиться от накопившегося мусора. Позже история обросла новыми «подробностями», вроде как жена выгнала мужа из дома. Кое-то предположил, что это своего рода реклама грузоперевозок, а кое-кто пошутил, мол, мусорная реформа в действии и это ее начало. Один из комментаторов предположил, что это современное искусство, инсталляция «Чайные пакетики. В общем, неоднозначное фото дало разгуляться человеческой фантазии, но что на самом деле происходит, автор публикации так и не сообщил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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