17 Февр. 2020 2020-02-17T02:16:46+03:00

Из Биробиджана в Хабаровск экстренно доставили санрейсом новорожденную Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Из Биробиджана в Хабаровск экстренно доставили санрейсом новорожденную девочку. Малышка появилась на свет 8 февраля, а неделю спустя ей понадобилась помощь врачей из перинатального центра. В связи с экстренной ситуацией задействовали вертолет санитарной авиации, чтобы быстрее доставить маленькую пациентку в краевую столицу. Решение об экстренной эвакуации маленького пациента из областного роддома в специализированное учреждение соседнего региона приняли специалисты двух регионов.

- Малышка полет перенесла хорошо. На борту за чрезвычайно важным пациентом наблюдали высококвалифицированные врачи, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономии области. - По прибытии в краевую столицу, ребенка передали в руки врачей перинатального центра.

Жителям Еврейской автономии напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU