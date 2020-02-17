В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйки

17 Февр. 2020 2020-02-17T02:49:22+03:00

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В Николаевске-на-Амуре помощь пожарных понадобилась жильцам кирпичного дома по улице школьной. Там, в одной из комнат случилось возгорание. Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 21:31.

- Оперативно прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили сильное задымление на четвертом и пятом этажах. Очаг возгорания был на четвертом этаже. Дверь в помещение вскрыли, начали тушить. Чуть позже в квартире нашли бездыханное тело 83-летней хозяйки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В целом из здания эвакуировали 17 человек. Их вывели по лестничным маршам, трех жильцов - с использованием пожарной автолестницы. Остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Огонь успел повредить мебель и личные вещи на общей площади 18 квадратных метров. На месте работали оперативно-следственная группа, сотрудники следственного комитета. Причины возгорания установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU