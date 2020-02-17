2020-02-17T02:49:22+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйки

Происшествие случилось вчера, 16 февраля, в Николаевске-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйкиВ Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйкиФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

В Николаевске-на-Амуре помощь пожарных понадобилась жильцам кирпичного дома по улице школьной. Там, в одной из комнат случилось возгорание. Сообщение на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 21:31.

- Оперативно прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили сильное задымление на четвертом и пятом этажах. Очаг возгорания был на четвертом этаже. Дверь в помещение вскрыли, начали тушить. Чуть позже в квартире нашли бездыханное тело 83-летней хозяйки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В целом из здания эвакуировали 17 человек. Их вывели по лестничным маршам, трех жильцов - с использованием пожарной автолестницы. Остальные покинули свои квартиры самостоятельно. Огонь успел повредить мебель и личные вещи на общей площади 18 квадратных метров. На месте работали оперативно-следственная группа, сотрудники следственного комитета. Причины возгорания установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собаки
В Хабаровском крае отметила 95-й день рождения участница Великой Отечественной войны
В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйки
Из Биробиджана в Хабаровск экстренно доставили санрейсом новорожденную
Во дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетами
Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Выжившая после расстрела под Хабаровском собака возвращается к нормальной жизни
В Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волках
В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»
В Еврейской автономии почти в два раза увеличилась естественная убыль населения
В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя Руси
В Комсомольске посетитель кафе лишился одежды, оставленной на стуле
В Хабаровском крае спасатели продолжают искать рыбаков, провалившихся с машиной под лед
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в Чите
Погода в Хабаровске на 16 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Хабаровчанка после застолья едва не лишилась телевизора