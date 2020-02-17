В Хабаровском крае отметила 95-й день рождения участница Великой Отечественной войны

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:26:21+03:00

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В Хабаровском крае поздравили с 95-летием участницу Великой Отечественной войны Ксению Кузьминичну Калугину. Именинница живет в городе Вяземский. Родилась она в 1925 году в Брянской области в многодетной крестьянской семье. Когда началась война, ей было всего 16 лет. Ксения Кузьминична почти два года с семьей жила под немецкой оккупацией, сбежала из-под конвоя, когда фашисты решили переправить ее вместе группой подростков в Германию.

- Потом попала в партизанский отряд, а после вступила в ряды Красной Армии в качестве санитарки. Больше месяца училась и отправилась на фронт. Она помогала перевязывать раненых, ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениями, варила еду. Ее санчасть дошла до Варшавы, - рассказали в ПФР по Хабаровскому краю.

Весной 1945 года в составе Белорусского фронта Ксения Калугина дошла до Берлина. До ноября она продолжала служить в санчасти, подбирала раненых, хоронила убитых. Будущего мужа Василия она встретила на фронте. На Дальний Восток супруги переехали в 1964 году. В Вяземском на тот момент уже жили сестры Ксении. В браке родились два ребенка. Сегодня у именинницы четыре внука, семь правнуков и праправнучка. Среди наград Ксении Кузьминичны «Орден Отечественной войны II степени», медали «За победу над Германией» и «За взятие Варшавы».

ИСТОЧНИК KP.RU