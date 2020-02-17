2020-02-17T03:52:04+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собаки

Алабаи, которых он оставил без присмотра, растерзали пса породы джек-рассел-терьер
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собакиВ Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собакиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае зачитали приговор мужчине, по вине которого погибла собака породы джек-рассел-терьер. Ранее сообщалось, что фигурант оставил без присмотра алабаев, с которыми отправился в магазин. Псы, предоставленные сами себе, накинулись на более мелкого пса, который был на привязи возле магазина.

- Происшествие случилось в ноябре 2019 года в селе Некрасовка. Во время расследования правоохранители выяснили, что агрессивных собак 48-летнему фигуранту доверили его родственники на время отъезда. Прогуливаясь, он отпустил их с привязи без намордников. Когда осужденный узнал смерти пса, он в ярости избил четвероного друга своего родственника. Собака от полученных травм скончалась, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант уверял, что не видел, как псы загрызли чужую собаку. Он убеждал, что умышленно ни на кого животных не натравливал. В отношении мужчины составили сначала административный протокол по статье «Нарушение правил благоустройства населенного пункта». Потом завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурант своей вины не отрицал, сообщил стражам правопорядка все подробности произошедшего. По решению суда в качестве наказания ему назначили лишение свободы сроком на три года девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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