17 Февр. 2020 2020-02-17T04:22:47+03:00

В Хабаровске иномарка сбила собаку и врезалась в фонарь Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшую пятницу, 14 февраля, машина Honda Civic сбила собаку, а после врезалась в фонарь. По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Краснореченской в сторону переулка Краснореченского. После наезда на животное водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в световую опору.

- В результате аварии пострадал также ребенок 2005 года рождения. Он находился в салоне машины Honda Civic. У несовершеннолетнего пассажира диагностировали закрытую травму органов брюшной полости, внутреннее кровотечение, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем автомобиля находился молодой человек 2001 года рождения. Водительского удостоверения у него при себе не было, Страховой полис также отсутствовал.

Автолюбителей краевой столицы убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль, не имея соответствующей подготовки и документов, подтверждающих право управления машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU