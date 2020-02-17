2020-02-17T04:59:50+03:00
Общество

Крытый каток в Еврейской автономии хотят сдать весной

Ранее строительством этого объекта интересовалась прокуратура, теперь – глава региона
Александр ШТААЛЬ
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Крытый каток в Еврейской автономии хотят сдать веснойКрытый каток в Еврейской автономии хотят сдать веснойФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане планируют сдать крытый ледовый каток в апреле 2020 года. По крайней мере, такую установку дал глава региона Ростислав Гольдштейн. Напомним, объект возводят в рамках национального проекта «Демография». Его открытия ждут горожане, поэтому важно сделать для них удобную и безопасную площадку для отдыха.

- На сегодняшний день здание построено на 85 процентов. Идут отделочные работы. Застройщик сообщил о наличии задолженности в размере 57 миллионов рублей, которые должны были поступить из федерального и областного бюджетов. Это потребует заключения дополнительного соглашения с Минфином, - рассказали в городской администрации.

Напомним, в декабре 2019 года сотрудники прокуратуры провели проверку на объекте. По итогу они озвучили мероприятия и меры, направленные на контроль за выполнением сроков строительства и ввод катка в эксплуатацию. Также уделили внимание эффективной работе объекта в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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