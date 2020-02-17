2020-02-17T05:34:56+03:00
Общество

В Хабаровском крае потушили пожар на железнодорожной станции

Очаг возгорания возник в отдельно стоящем железобетонном административном здании
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае тушили пожар на железнодорожной станцииВ Хабаровском крае тушили пожар на железнодорожной станцииФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае пожарным экстренно пришлось отправиться на вызов - возгорание случилось на железнодорожной станции. По предварительной информации, горело железобетонное административное здание путевой части в Солнечном районе.

- О происшествии стало известно в три часа ночи 17 февраля. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Пожарные расчеты отправились на железнодорожную станцию «Амгунь» по повышенному номеру. Также к месту происшествия был направлен пожарный поезд РЖД, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие огнеборцы увидели, что горит крыша здания. Была угроза распространения огня на соседний гараж. Персонал станции из гаража успел эвакуировать технику. На тушение огня подали четыре ручных пожарных ствола и один лафетный. В 5:22 распространение огня удалось остановить, пожар локализован на площади одна тысяча 200 квадратных метров. В 10:20 пламя полностью ликвидировали. Информации о пострадавших нет. На данный момент станция работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты
Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус
Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады
В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными
В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах
В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании
Больше 100 патронов незаконно хранила вдова в Хабаровском крае
В Хабаровском крае потушили пожар на железнодорожной станции
Крытый каток в Еврейской автономии хотят сдать весной
В Хабаровске иномарка сбила собаку и врезалась в фонарь
В Хабаровском крае осудили сельчанина за смерть собаки
В Хабаровском крае отметила 95-й день рождения участница Великой Отечественной войны
В Хабаровском крае пожарные нашли в горящей квартире тело хозяйки
Из Биробиджана в Хабаровск экстренно доставили санрейсом новорожденную
Во дворе Комсомольска местные жители заметили странный автомобиль с пакетами
Прогноз погоды в Хабаровске на 17 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Выжившая после расстрела под Хабаровском собака возвращается к нормальной жизни
В Хабаровске проверили информацию о гуляющих по городу волках
В Хабаровске открылись общественные приемные «Судьба солдата»
В Еврейской автономии почти в два раза увеличилась естественная убыль населения
В Хабаровском крае построят храм в честь крестителя Руси
В Комсомольске посетитель кафе лишился одежды, оставленной на стуле
В Хабаровском крае спасатели продолжают искать рыбаков, провалившихся с машиной под лед
Военные, идущие из Хабаровска в Москву, побывали в Чите
Погода в Хабаровске на 16 февраля 2020 года: днем до -8, без осадков
Хабаровчанка после застолья едва не лишилась телевизора