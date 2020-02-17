В Хабаровском крае потушили пожар на железнодорожной станции

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:34:56+03:00

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В Хабаровском крае пожарным экстренно пришлось отправиться на вызов - возгорание случилось на железнодорожной станции. По предварительной информации, горело железобетонное административное здание путевой части в Солнечном районе.

- О происшествии стало известно в три часа ночи 17 февраля. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Пожарные расчеты отправились на железнодорожную станцию «Амгунь» по повышенному номеру. Также к месту происшествия был направлен пожарный поезд РЖД, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие огнеборцы увидели, что горит крыша здания. Была угроза распространения огня на соседний гараж. Персонал станции из гаража успел эвакуировать технику. На тушение огня подали четыре ручных пожарных ствола и один лафетный. В 5:22 распространение огня удалось остановить, пожар локализован на площади одна тысяча 200 квадратных метров. В 10:20 пламя полностью ликвидировали. Информации о пострадавших нет. На данный момент станция работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU