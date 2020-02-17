Больше 100 патронов незаконно хранила вдова в Хабаровском крае
В Хабаровском крае у вдовы нашли 111 патронов. Раньше они принадлежали ушедшему из жизни пять лет назад супругу. Сдавать боеприпасы в правоохранительные органы женщина не стала, при этом зачем именно берегла их, хранительница тоже не смогла объяснить. Разрешительных документов у вдовы не было.
- Изъятые у жительницы Амурского района патроны были пригодны для выстрелов. Этот факт подтвердили итоги экспертизы, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение боеприпасов. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до четырех лет. Судьбу вдовы-нарушительницы решит суд, а пока идут разбирательства, женщина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU