Больше 100 патронов незаконно хранила вдова в Хабаровском крае

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:54:59+03:00

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В Хабаровском крае у вдовы нашли 111 патронов. Раньше они принадлежали ушедшему из жизни пять лет назад супругу. Сдавать боеприпасы в правоохранительные органы женщина не стала, при этом зачем именно берегла их, хранительница тоже не смогла объяснить. Разрешительных документов у вдовы не было.

- Изъятые у жительницы Амурского района патроны были пригодны для выстрелов. Этот факт подтвердили итоги экспертизы, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение боеприпасов. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до четырех лет. Судьбу вдовы-нарушительницы решит суд, а пока идут разбирательства, женщина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU