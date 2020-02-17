2020-02-17T06:33:22+03:00
Общество

В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах

Это позволит учреждениям стать центрами профессиональных компетенций для обучающихся-инвалидов
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатахВ Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Материально-техническую базу решили обновить в школе-интернате №1 для глухих и школе-интернате №2 для слепых и слабовидящих города Хабаровска. Для этого из федерального и регионального бюджетов в сумме выделили 16,5 миллиона рублей в рамках проекта «Современная школа». Изменения затронут кабинеты по предмету «Технология», кабинеты для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, а также другие учебные классы.

- Благодаря федеральной субсидии коррекционные учреждения-участники мероприятия станут центрами профессиональных компетенций для обучающихся с ОВЗ инклюзивных школ края, в том числе с использованием дистанционных технологий, - рассказала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова. - Эффект от программы - это социализация и последующее трудоустройство воспитанников коррекционных учреждений.

Как отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края, по проекту «Современная школа» до 2024 года планируют обновить материально-техническую базу в 13 учреждениях в Вяземском, Амурском, Бикинском, Ванинском, Николаевском и имени Лазо районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Всего на эти цели потратят 100,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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