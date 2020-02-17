2020-02-17T08:50:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными

Также под запрет попали площадки, где предлагали запрещенные орудия лова
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животнымиВ Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животнымиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае закрыли 59 сайтов, торгующих краснокнижными животными и запрещенными орудиями лова. Таков итог прокурорской проверки, проведенной с целью выявления нарушений природоохранного законодательства.

- Выяснили, что на этих ресурсах были опубликованы объявления о продаже осетровых видов рыб, которые относятся к особо ценным видам животных. При этом в публикации не было информации, указывающей на законность продажи. Между тем, законом предусмотрено, что действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На нескольких сайтах нашли опубликованные предложения о продаже электроудочек, ввоз и применение которых на территорию России запрещены согласно Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В итоге суд признал информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению. В Роскомнадзор направили сведения для ограничения доступа к этим ресурсам, это требование уже выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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