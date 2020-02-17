Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:44:02+03:00

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В Хабаровском крае ожидается очередной циклон. По прогнозам синоптиков, он придет в регион на этой неделе, к субботе, 22 февраля. На сегодняшний день в крае установилась относительно комфортная погода без осадков. Температура днем составит от -5 до -10 градусов, а ночью опустится до -16-20 градусов. К слову, в это время обычно бывает на 4-5 градусов холоднее.

- С запада на восток происходит перемещение воздушных масс, из-за чего в крае постоянно теплеет. К субботе на юге региона мы ждем очередной циклон, который принесет снегопады. В целом же количество осадков, выпавших этой зимой в крае, незначительное, - прокомментировали ситуацию в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что на реках края сформирован ледостав. На Амуре у Хабаровска лед с торосами, его толщина в среднем составляет 100 сантиметров. Уровень воды выше нормы на 0,9 метра. Автолюбителей призывают - переправляться через реки и озера можно только в точках, где открыты официальные переправы. Проезд в неустановленных местах чреват провалами под лед. Напомним, в крае действуют 36 переправ, о расположении которых можно узнать в ГУ МЧС по региону или администрации своего муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU