Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:41:43+03:00

Предполагается, что из особо охраняемой территории он превратится в природный парк

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В Хабаровске питомник имени Лукашова в скором времени может изменить свой статус. На сегодняшний день это особо охраняемая территория, если на общественных слушаниях примут решение, то он может стать природным парком. Ответственная за проведение встречи власти и общественности - администрация Хабаровска, адрес: улица Карла Маркса, 66.

- Оценку воздействия объекта государственной экологической экспертизы на окружающую среду проведут в период с февраля по апрель 2020 года. Ознакомиться с объектом экспертизы и озвучить предложения можно будет с 13 февраля по 17 марта 2020 года, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Представителей общественности приглашают по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 23 А, кабинет 412. Более подробная информация по телефону (4212) 47-39-17. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00. Итоговое заседание общественных обсуждений пройдет 18 марта в 15:00. Адрес: переулок Ленинградский, 13 А, 1 этаж, большой зал в здании комитета администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом.

ИСТОЧНИК KP.RU